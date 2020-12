Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall mit Sachschaden

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kreisstraße 617 Fahrtrichtung Bad Gandersheim, 17:20 Uhr.

Auf der Kreisstraße 617 kollidierte am 24.12.2020, gegen 17:20 Uhr ein Fahrzeugführer mit einem Stück Rehwild. Der Fahrzeugführer befuhr die K617 aus Fahrtrichtung Harriehausen kommend in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Das Tier konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. (ape)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell