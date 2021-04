Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht mit Radfahrer- Zusammenstoß im Gegenverkehr

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (12.4.) meldete sich eine Unfallbeteiligte auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer auf der Verdistraße mit. Die 38-jährige aus Herford befuhr gegen 07.40 Uhr die Verdistraße in Richtung Vlothoer Straße. In Höhe der Hausnummer 4 kam der Herforderin ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer entgegen. Dieser fuhr gerade linksseitig an einem geparkten PKW vorbei und stieß dabei gegen den entgegenkommenden gelben Honda Jazz der Herforderin. Durch die Kollision wurde der Honda sowohl am linken Außenspiegel, als auch an der Fahrertür und sogenannten B-Säule beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem bislang unbekannten Radfahrer. Er wird mit ca. 20 Jahren, schlank und einer Größe von ca. 180cm beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und trug einen dunklen Rucksack. Der Unfallbeteiligte oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell