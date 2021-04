Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrüche im Twelsiek- Mehrere Fahrzeuge angegangen

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (13.4.) wurde durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Fahrzeuge am Twelsiek beschädigt. Eine aufmerksame Zeugin hörte gegen 00:56 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung Straße. Als sie aus dem Fenster schaute konnte sie eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser gerade versuchte mit einem Stein die Scheibe eines geparkten grauen Audis einzuschlagen. Dieser hielt der Gewaltanwendung jedoch stand. Die Zeugin sprach den Unbekannten an, der daraufhin in Richtung Königstraße flüchtete. Die Zeugin informierte daraufhin sofort die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem ca. 170cm großen Tatverdächtigen (dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli und Rucksack) verlief negativ. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der Flüchtige noch zwei weitere Fahrzeuge angegangen hat. Bei einem geparkten schwarzen Fiat Punto und einem violetten Mitsubishi Space Star wurde mittels eines Steines eine Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu keinem Diebesgut. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder flüchtigem Täter machen können. Bitte setzen sie sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell