Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wildunfall - Motorradfahrer weicht Hase aus

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Sachschaden von 4.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls gestern (13.4.) in Kirchlengern. Ein 26-jähriger Mann aus Hüllhorst fuhr mit seinem Motorrad auf der Straße Maienhaupt in Richtung Ortsausgang. Von rechts querte plötzlich ein Hase die Straße. Der Motorradfahrer nahm diesen aufgrund des Bewuchses am Fahrbahnrand erst im letzten Moment wahr, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Hasen und dem Vorderrad der Yamaha kam. In Folge der Kollision kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen neben der Straße zum Liegen. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Sein Motorrad wurde auf der linken Seite leicht beschädigt. Der Hase konnte im Umfeld der Unfallörtlichkeit nicht aufgefunden werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell