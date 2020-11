Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

NettetalNettetal (ots)

Am heutigen Freitag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Nettetal die Lobbericher Straße in Fahrtrichtung Lobberich. In Höhe Haus-Nr. 76 bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW zu spät, welcher von einem 24-Jährigen aus Nettetal geführt wurde und fährt auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird dieser auf einen weiteren vor ihm haltenden PKW geschoben, welcher von einem 44-Jährigen ebenfalls aus Nettetal geführt wurde. Der 24-Jährigen wurde leicht verletzt. Sein 49-Jähriger Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug des 44-Jährigen wurde die 9-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. /HJR (1035)

