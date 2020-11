Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher stehlen Jacke und den Pkw

ViersenViersen (ots)

In der Nacht zu Freitag, vermutlich gegen 02.00 h, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Großen Bruchstraße in Viersen ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Haustür. Im Flur stahlen die Einbrecher von der Garderobe zwei Jacken und einen Pkw Schlüssel, der zu dem vor dem Haus abgestellten Mercedes gehörte. Mit dem Auto fuhren die Einbrecher in unbekannte Richtung weg. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen 17-Jahre alten silberfarbenen Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-YW 768. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder auf die Täter erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1034)

