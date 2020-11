Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Willich: Wohnungseinbrecher unterwegs

Grefrath/WillichGrefrath/Willich (ots)

Unbekannte brachen am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 14.30 und 19.50 Uhr in ein Haus auf der Marktstraße in Grefrath-Oedt ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Täter stahlen. In Willich brachen zwischen Mittwoch, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Straße 'Im Wegerfeld' ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang über den Wintergarten. Auch hier steht noch nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1031)

