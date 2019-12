Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Nach Schleusung - Bundespolizei stellt zehn syrische Staatsangehörige fest

Bad Gottleuba (ots)

Am Samstag (07.12.2019) nahmen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt zehn syrische Staatsangehörige in Gewahrsam. Zuvor erhielt die Bundespolizei einen Bürgerhinweis, dass sich im Bereich der Ortslage Friedrichswalde - Ottendorf eine größere Personengruppe befindet, welche augenscheinlich orientierungslos ist.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei insgesamt zehn Männer im Alter zwischen 20 und 34 Jahren fest. Bei den Personen handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um syrische Staatsangehörige, welche kurz zuvor durch einen Schleuser in einem Kleintransporter nach Deutschland gebracht und im Bereich der Ortslage Friedrichswalde - Ottendorf ausgesetzt wurden.

Im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung stellten alle Personen ein Schutzersuchen und wurden im Anschluss an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei richten sich insbesondere gegen den Schleuser und dessen Hintermänner.

Aus diesem Grund fragt die Bundespolizei: Wer kann sachdienliche Angaben zu der Schleusung am Samstag, dem 07.12.2019 in der Ortslage Friedrichswalde - Ottendorf machen? Wer hat in der Zeit zwischen 13:30 - 14:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel unter der Telefonnummer 035023 / 676-300 oder unter der kostenfreien Service-Nummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

