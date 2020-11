Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Polizei stellt Wohnungseinbrecher - U-Haft angeordnet

Tönisvorst-VorstTönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstagabend meldeten Zeugen gegen 17.30 Uhr am Heckerweg in Vorst zwei Personen, die über einen Zaun in den Garten eines Hauses an der angrenzenden Kokenstraße kletterten. Sie alarmierten die Polizei und bemerkten dann, wie die Verdächtigen das Haus wieder verließen. Einsatzkräfte stellten später fest, dass die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen und das Haus durchsucht hatten. Eine Streifenwagenbesatzung der Kempener Polizei sah bei der Fahrt zum Tatort auf dem Heckerweg zwei verdächtige Personen. Als diese den Streifenwagen erblickten, gaben beide Fersengeld und sprangen über einen Zaun in einen angrenzenden Garten. Ein Täter konnte dabei von den Einsatzkräften festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Verdächtige konnte unerkannt fliehen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 23-jährigen Albaner, der im Bundesgebiet keinen Wohnsitz hat. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1032)

