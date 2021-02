Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde-S-Kai

Schiffunfall

Lübeck (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (17.02.) kollidierte gegen 08:20 Uhr ein Fährschiff beim Anlegemanöver am Lübecker Skandinavienkai mit einem sogenannten Abweiser am Anleger 7. Dabei entstanden Sachschäden am Schiff und Abweiser. Am backbordseitigen Heckbereich der Fähre entstand ca. 4m über der Wasserlinie ein Leck. Weiter wurde die Wallschiene des Schiffes beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Eine Gewässerverunreinigung ist nicht gegeben. Ein Auslaufverbot wurde ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell