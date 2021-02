Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Linksabbiegen mit entgegenkommenden Auto kollidiert - 41-jährige Fahrerin leicht verletzt - Sachschaden ca. 9.000 Euro

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag um 11.45 Uhr an der Kreuzung L 600/L 594/Im Breitspiel wurde eine 41-jährige Fahrerin eines Mazda leicht verletzt. Die 41-Jährige war von der L 600 von Lingental kommend nach links in Richtung Leimen abgebogen. Dabei kam es zu Unfall mit dem Audi eines entgegenkommenden 21-Jährigen, der die Kreuzung von der Straße Im Breitspiel geradeaus auf die L 600 überquerte. Die 41-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, ihr Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell