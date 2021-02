Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unbekannter beschädigt mobiles Geschwindigkeitsmessgerät - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 14:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Freiburger Straße ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät durch einen Tritt. Im Anschluss an die Tat konnte der Täter unerkannt flüchten. Er verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell