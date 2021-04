Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Auffahrunfall mit Hund an Bord

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (15.4.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Stadtholzstraße im Bereich der Einmündung Langenbergstraße gerufen. Die 34-Jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr zum Unfallzeitpunkt gegen 07.50 Uhr die Stadtholzstraße stadteinwärts. Ausgangs einer Kurve musste die Herforderin hinter zwei weiteren Fahrzeugen verkehrsbedingt halten. Der Fahrer eines grauen Citröen befand sich hinter der Golf-Fahrerin und übersah den Haltevorgang augenscheinlich zu spät und fuhr hinten auf. Beim 32-Jährigen aus Herford befand sich zum Unfallzeitpunkt ein kleiner Hund im vorderen Bereich des Fahrzeuges. In wie weit der Citröen-Fahrer durch den Hund abgelenkt wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Golf-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß einen leichten Schock und verletzte sich leicht im Nackenbereich. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell