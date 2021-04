Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrradteile gestohlen - Rad entpuppt sich ebenfalls als Diebesgut

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern (14.4.) zwei Männer in der Herforder Innenstadt, die gegen 14.50 Uhr die Reifen eines Fahrrads gewaltsam aus der Halterung brachen. Sie luden die Reifen auf einen Fahrradanhänger und radelten Richtung Bahnhof. Der Zeuge rief sofort die Polizei und versuchte gleichzeitig, die beiden Männer zu verfolgen. Mit den Polizeibeamten erschien auch der mutmaßliche 46-jährige Nutzer des Fahrrads am Tatort und gab gegenüber den Beamten an, das Rad erst kurz zuvor dort abgestellt zu haben. Eine Überprüfung der Fahrradrahmennummer in den polizeilichen Systemen ergab, dass das Fahrrad vom ursprünglichen Eigentümer gestohlen gemeldet wurde. Woher der 46-jährige Hiddenhauser das Rad hatte, konnte nicht abschließend geklärt werden und so stellten die Beamten das Rad sicher. Im Rahmen der weiteren Fahndung nach den vermeindlichen Fahrradteile-Dieben konnte das Fahrrad mit dem Anhänger im Bereich der Schillerstraße aufgefunden werden. Zwei Personen, die sich in der Nähe des Fahrrades aufhielten, wurden ebenfalls kontrolliert. In wie weit sie in Zusammenhang mit den vorherigen Diebstählen stehen, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell