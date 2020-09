Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 05. September 2020:

Peine (ots)

Fahrraddiebstähle

Gleich zwei Mountainbikes wurden am Donnerstag, 03.09.20 in Vechelde in der St.-Martins-Straße innerhalb von nur 10 Minuten gestohlen. Die beiden 40 und 42 Jahre alten Geschädigten hatten die Fahrräder für diesen kurzen Augenblick nicht angeschlossen. Bei den Rädern handelte es sich um ein rotes der Marke Zündapp und ein schwarzes Racer-MTB. Beide waren ca. 300,- EUR wert. Täterhinweise gab es nicht.

Beim Bahnhof in Vöhrum (Straße: An der Bahn) wurde am Freitag, den 04.09.20 zwischen 07.40 und 15.50 Uhr einem 56-jährigem Peiner von einem bislang unbekanntem Täter ein graues 28-er Bergamont-Damensportrad mit 28 Gängen entwendet, das mit einem vernünftigen Schloss am Fahrrad-Abstellbügel angeschlossen war. Das Rad hatte einen Wert von 510,-EUR.

Diebstähle von Bargeld durch zwei ausländische Frauen

In einem kleinen Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine gelang es am Freitag, den 04.09.20 um 16.30 Uhr zwei bislang unbekannten Ausländerinnen eine 45-jährige Angestellte in dem Geschäft so abzulenken, dass ihr beim Bezahlen von Getränken mit einem 200,-EUR-Schein und der Herausgabe des Wechselgeldes insgesamt 100,-EUR gestohlen wurde. Die Frauen wurden beschrieben als südländisch. Eine war ca, 25 Jahre alt , 167 cm groß und schlank und die andere ca. 167 cm, 40 Jahre und korpulent.

Nur eine Stunde später bestahlen in Hohenhameln in einem Friseurgeschäft ebenfalls zwei südosteuropäisch aussehende Frauen eine 44-jährige Angestellte. Sie wurde wie bei der Tat zuvor abgelenkt, so dass ihr aus der Geldbörse u.a. auch eine EC-Karte entwendet wurde. Es handelte sich wieder um eine ältere kleinere und eine jüngere größere Frau. Sie hatten graue Kapuzenjacken an und hoben hier anschließend sogar noch 3 Mal eine erhebliche Summe vom Konto der Geschädigten ab. Ob es ich bei den Taten um die gleichen Täterinnen handeln könnte, wird nun ermittelt. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen darum, sich unter Tel. 05171-9990 zu melden.

Resolute Frauen stellen Dieb auf dem Friedhof

Am Freitag, den 04.09.20 um 21.10 Uhr zeigten eine 54- und eine 38-jährige Peinerin abends bei der Polizei einen Diebstahl an, der sich kurz vorher zwischen 20.15 und 20.35 Uhr auf dem Friedhof Peine in der Gunzelinstraße zugetragen hatte. Beiden war auf dem Friedhof ein nicht mehr junger Mann mit längeren zum Zopf gebundenen Haaren aufgefallen, der sich auffällig an den Gräbern verhielt. Er hatte kurz und knapp an mehreren Gräbern gehalten und dabei hatte sich sein mitgeführter Stoffbeutel merklich gefüllt. Als man ihn ansprach, stellte er den Stoffbeutel ab und lief weg. In dem Beutel befand sich ein weißer kleiner Porzellan-Grab-Engel und mehrere Sträuße Kunstblumen. Bisher sind mögliche Eigentümer dieser Sachen nicht bekannt geworden. Der Täter konnte dank der Zeuginnen ermittelt werden. Es handelte sich um einen 51-jährigen Peiner, der der Polizei schon bekannt war. Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizei in Peine in Verbindung setzen (Tel. 05171-9990).

Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Freitag, 4. September 2020, 14.35 Uhr, wurde ein 25-jähriger aus Ilsede in Bülten in der Straße Maschtor von der Polizei kontrolliert, weil er ohne Helm mit einem Motorroller unterwegs war. An dem Roller war ein Versicherungs-kennzeichen von 2012 angebracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am Freitag um 12.45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 69 Höhe einer Baustelle zwischen Duttenstedt und Essinghausen im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Kleintransporter und einem unbekannten Pkw. Der Pkw war mit dem Transporter eines 49-jährigen aus Hannover bei einem leichten Ausweichmanöver kollidiert und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Weitere Hinweise über den Flüchtigen wurden nicht bekannt. Die Schadenshöhen waren zunächst nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter 05171-9990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell