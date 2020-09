Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

-- Einbruch in einen geparkten Pkw

Am Freitag, 04.09.20, zwischen 17 Uhr und 21:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter im Teichwiesenweg in SZ Lebenstedt die Seitenscheibe eines hier geparkten schwarzen Mercedes S 350D ein und entwendeten anschließend diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/1897-0 zu melden.

-- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 36 Jahre alter Mann aus Salzgitter war am Freitag, 04.09.20, gegen 10:10 Uhr mit einem Mercedes im Buschweidenweg unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizei Salzgitter konnte der Mann jedoch keinen Führerschein vorlegen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er gar keine Fahrerlaubnis hat und somit auch keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrzeugführer wurde ebenso wie gegen den Halter des Mercedes ein Strafverfahren eingeleitet.

-- Erneut schlugen falsche Polizeibeamte zu: 30.000 Euro an einen falschen Polizeibeamten ausgehändigt

Am Donnerstag, 03.09.20, gegen 20 Uhr, nahm ein angeblicher Polizeioberkommissar telefonischen Kontakt mit einer 83 Jahre alten Frau aus SZ Lebenstedt auf. Unter dem Vorwand eines in der Nachbarschaft bereits erfolgten und jetzt bei ihr bevorstehenden Einbruchs wurde die Frau aufgefordert, Barvermögen in Höhe von 30.000 EUR zu sichern und an die Polizei zu übergeben. Die ältere Dame wähnte sich sicher, dass sie mit einem Polizeibeamten telefoniert hatte. Das Geld wurde dann am Freitag, 04.09.20, gegen 14 Uhr, von einem Unbekannten zur vermeintlich sicheren Aufbewahrung bei der Polizei abgeholt.

Dass es sich bei dem Anrufer wie auch bei dem Abholer des Geldes nicht um Polizeibeamte, sondern um dreiste Betrüger handelte, die mit dieser gemeinen Masche immer wieder Erfolg haben, erkannte die Geschädigte leider zu spät.

Daher nochmals der wichtige Hinweis der ECHTEN Polizei: Die Polizei verlangt nicht die Herausgabe von Bargeld, Schmuck und/oder sonstigen Wertgegenständen und rät erneut dringend davor, sich auf solche Anrufe einzulassen. Übergeben Sie kein Geld oder andere Wertgegenstände an angebliche Polizeibeamte. Lassen Sie sich einen Polizeidienstausweis zeigen und rufen Sie immer sofort ihre örtliche Polizeidienststelle an, deren Telefonnummer Sie im Telefonbuch finden. Nutzen Sie nicht die von dem angeblichen Polizeibeamten genannte Rufnummer. Lassen Sie sich auch nicht von der auf Ihrem Telefon angezeigten Rufnummer täuschen, denn es gibt technische Mittel, auch diese Rufnummern der echten Polizei zu übermitteln! Die Polizei Salzgitter erreichen Sie unter der Rufnummer 05341/1897-0 oder im Notfall unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Stübe, POK, Einsatzführer

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell