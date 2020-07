Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Blaue Uniform - grüner Antrieb

Bad Vilbeler Polizei setzt verstärkt auf E-Mobilität

Friedberg (ots)

Das Thema "Elektromobilität" rückt zusehends in den Fokus immer mehr Bürgerinnen und Bürgern. Eine vielversprechende Entwicklung, die auch mittelhessische Polizeidienststellen mit großem Interesse verfolgen.

So auch die Schutzleute der Bad Vilbeler Polizei. "Künftig wird man unsere Kommissarinnen und Kommissare in der Quellenstadt immer häufiger auch mit alternativen Fortbewegungsmitteln auf Streife antreffen können", freut sich Holger Götzmann, der bereits seit 2018 die Station im Riedweg leitet.

Schon seit mehreren Jahren kommen bei der mittelhessischen Polizei unter anderem speziell an die polizeiliche Verwendung angepasste "Personal Transporter" der Firma Segway zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um selbstbalancierende, elektrisch angetriebene Einpersonenfahrzeuge, welche lediglich über eine Achse verfügen. In den vergangenen Jahren wurden diese bereits erfolgreich bei Großveranstaltungen wie dem Hessentag oder aber, in Bad Vilbel, im Rahmen des Vilbeler Marktes eingesetzt und erleichterten den Schutzleuten durch ein deutliches Plus an Mobilität die teilweise langen Einsatzzeiten, in deren Rahmen die Uniformierten für Recht und Ordnung sorgten.

"Seit einiger Zeit besteht eine Vereinbarung mit der Stadt Bad Vilbel, aufgrund derer die Polizistinnen und Polizisten auf im Besitz des Ordnungsamtes befindliche "E-Scooter" zurückgreifen können", erzählt Götzmann. "Bei diesen handelt es sich um mit wieder aufladbaren Akkus betriebene Mofas in blau-silbernem Design, die lediglich eine sehr geringe Geräuschbelastung aufweisen und zudem keine schädlichen Abgase produzieren."

In naher Zukunft werden bei der Bad Vilbeler Polizei auch zwei Pedelecs (Anmerkung: Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor) den Fuhrpark sinnvoll ergänzen. "Entsprechende Bestellungen sind bereits aufgegeben", sagt der Dienststellenleiter, der auch privat über ein solches Gefährt verfügt und damit gerne und regelmäßig den Weg zur Arbeit zurücklegt. "Bis es soweit ist, müssen unsere Kolleginnen und Kollegen sich jedoch auf ihre Muskelkraft verlassen!" Derzeit nutzen die Ordnungshüter der Dienststelle, die neben Bad Vilbel auch für Karben zuständig sind, klassische Fahrräder.

"Mit dem Einsatz alternativer Antriebsarten möchten auch wir einen Beitrag zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes leisten. Nicht immer ist der Einsatz eines kraftstoffbetriebenen Polizeiautos notwendig. Zudem verfügen die elektrischen Fortbewegungsmittel nur über einen sehr geringen Lärmpegel; könnten daher auch vom "Polizeilichen Gegenüber" deutlich schwerer wahrgenommen werden. Denkbar und wünschenswert wäre es, wenn wir so auch den einen oder anderen Straftäter mehr ertappen können", schloss der Dienststellenleiter mit einem Augenzwinkern.

Hinweise für die Medien: Das beigefügte Bild zeigt (v.l.n.r.): Polizeioberkommissar Ludwig Grätz, Polizeikommissar Daniel Reuter und Erster Polizeihauptkommissar Holger Götzmann vor dem Haupteingang der Bad Vilbeler Polizeidienststelle im Riedweg

