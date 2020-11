Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Ein Streit zwischen einem 45-jährigen Mann und einer 40-jährigen Frau eskalierte am Montagabend in Brühl. Die beiden waren gegen 18.30 Uhr in der Straße "Traumannswald" in einen verbalen Streit geraten. Die 40-Jährige setzte sich schließlich in ihr Auto und fuhr davon. Der 45-Jährige rannte ihr zunächst hinterher und trat gegen das Fahrzeug der Frau, wodurch geringfügiger Schaden entstand. Um den Mann zur Rede zu stellen, stoppte die 40-Jährige, stieg aus dem Pkw aus und teilte dem Mann, nachdem sie den Schaden begutachtet hatte, mit, dass sie nun die Polizei verständigen werde. Daraufhin trat und schlug dieser gegen die Frau und beleidigte sie mit unflätigen Worten. Letztlich versuchte er, die Frau auf die Fahrbahn zu stoßen, wo gerade ein Fahrzeug herannahte. Der Fahrer dieses Fahrzeugs, nach Zeugenaussage ein schwarzer Sportwagen, konnte rechtzeitig abbremsen und ausweichen, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Die Frau blieb unverletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Brühl wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Zur abschließenden Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird der Fahrer des Fahrzeugs, das herannahte und ausweichen musste, sowie zwei Fußgänger, die den Vorfall bemerkt und die 40-Jährige angesprochen hatten, gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

