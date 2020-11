POL-ESW: Pressebericht vom 12.11.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag um 15:35 Uhr auf der B 27 im Baustellenberiech in der Gemarkung von Reichensachsen. Ein 46-Jähriger aus Bad Karlshafen bemerkte den langsam fließenden Verkehr im dortigen einspurigen Bereich zu spät und fuhr leicht auf den vorausfahrenden Pkw eines 23-Jährigen aus Wanfried auf, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Beim Vorbeifahren streifte ein 44-Jähriger Lkw-Fahrer aus Lohfelden einen geparkten Pkw VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in der Ringstraße in Meinhard-Grebendorf geparkt war. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag um 12:25 Uhr.

Wildunfälle

Mit einem Rehbock kollidierte gestern am späten Abend, um 23:50 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, als dieser von Weidenhausen in Richtung Abterode unterwegs war. Der Rehbock wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Schaden: ca. 1000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte dagegen ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der die K 49 am gestrigen Abend, um 18:30 Uhr, zwischen Wanfried und Völkershausen befuhr. Der Waschbär lief verletzt davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung an Tennishalle

Am vergangenen Sonntag (08.11.20) stellte man fest, dass eine Fensterscheibe auf der Rückseite der Tennishalle in der Straße "Am Bruch" in Bad Sooden-Allendorf durch Unbekannte eingeschlagen wurde. Der Tatzeitraum steht nicht genau fest, der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 07:06 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel die L 3249 aus Richtung Hornel kommend in Richtung B 27, auf die sie nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 30-Jährigen aus Cornberg, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Sachschaden: ca. 2000 EUR

Um 04:10 Uhr ereignete sich vergangene Nacht auf der B 400 zwischen Breitau und Krauthausen einen Wildunfall. Zur Unfallzeit wurde ein Reh von dem Pkw eines 39-Jährigen aus Nordhausen erfasst und tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigungen

Im innerstädtischen Bereich von Witzenhausen wurden heute Morgen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Betroffen war insbesondere der alte und der neue Aldi-Markt. Überwiegend wurden politische Parolen mittels Sprayfarbe aufgesprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

