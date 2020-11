Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.11.2020-2

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Sontra

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte einen frischen Schaden an der Eingangstür eines gewerblichen Gebäudes in der Straße Hinter der Mauer in Sontra verursacht. Den Schaden beziffert die Polizei auf 30 Euro. Festgestellt wurde der Schaden bereits letzte Woche Mittwoch gegen 13.30 Uhr. Zur genauen Tatzeit können keine ergänzenden Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Rasenmäher bei Einbruch in Gartenhütte geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra wurde jetzt ein Einbruch in eine Gartenhütte angezeigt, den Unbekannte offenbar schon zwischen dem 27.10.2020 und dem 07.11.2020 verübt haben müssen. Die Täter waren in der Feldgemarkung zwischen Mitterode und Wichmannshausen zu Gange, wo die Täter auf dem betroffenen Gartengelände die Tür eines Holzschuppens aufhebelten und einen älteren AS-Hochgrasrasenmäher im Wert von 200 Euro stahlen. Der Schaden an der Schuppentür wird auf 10 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

