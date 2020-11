Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.11.2020

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ermittlungen gegen 36-Jährigen u.a. wegen Fahren ohne Führerschein

Der Polizei in Eschwege ist am Montagabend um kurz nach 21.30 Uhr mitgeteilt worden, dass ein Mann dabei beobachtet worden ist, wie er von einem zuvor geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Landstraße die Kennzeichen abmontiert haben soll. Die entsandte Streife traf den Mann, bei dem es sich um einen 36-Jährigen aus Polen handelte, vor Ort an. Wie sich im Zuge der Ermittlungen dann herausstellte, hatte der Mann den besagten Pkw, einen Ford Focus, mit geklauten Kennzeichen in Betrieb genommen, obwohl das Auto an sich nicht zum Verkehr zugelassen war. Außerdem konnte der Mann bei den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 36-Jährige muss sich u.a. wegen Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung verantworten.

20-Jähriger kommt mit Klein-Lkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen haltenden Pkw

Am Montagabend gegen 18.20 Uhr ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen in Wehretal-Reichensachsen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Pkw einer 20-jährigen Frau aus Wehretal zusammengestoßen. Die Frau wollte von der Landstraße nach links die Blaue-Kuppe-Straße abbiegen und hielt dann an, um den Gegenverkehr durchzulassen. Der Mann war mit einem Klein-Lkw in der Gegenrichtung unterwegs und kam dann aus bislang ungeklärten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem warten Pkw der Frau frontal zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto über die Fahrbahn und den angrenzenden Gehweg zurückgeschleudert und landete schließlich in einem Vorgarten. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4000 Euro. Die Frau wurde mit Verdacht auf Thoraxprellungen und Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Parkplatzrempler; Schaden 1700 Euro

Ein 50-Jähriger aus Rotenburg/F. hat beim Ausparken auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Elsa-Brändström-Straße in Eschwege am Montagmittag gegen 12.15 Uhr den Pkw einer 43-Jährigen aus Weinbergen (UH-Kreis) beschädigt. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 1700 Euro.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 2300 Euro

Am frühen Montagabend gegen 17.25 Uhr ist eine 29-jährige Autofahrerin aus Sontra auf den vorausfahrenden Pkw eines 28-Jährigen aus Litauen aufgefahren. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren mit ihren Autos auf der Bundesstraße B 27 von Eschwege in Richtung Sontra unterwegs. Höhe Wichmannshausen wollte der 28-Jährige dann nach links auf eine Autobahnbaustelle abbiegen, was die nachfolgende Autofahrerin zu spät erkannte und auf das Auto des Mannes auffuhr. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Auto des Mannes wurde mit einem Schaden von 300 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Vorbereitungshandlung zum Einbruchsdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte bei einer Tankstelle in der Kasseler Straße von Großalmerode mittels Bauschaum die optische / akustische Alarmanlage beschädigt. Der Schaden liegt bei 800 Euro. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege gehen davon aus, dass die unbekannten Täter eigentlich in die Tankstelle einbrechen wollten, dann aber die weiteren Tathandlungen aus unbekannten Gründen abbrachen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 06.30 Uhr in der Kasseler Straße in Hundelshausen bei einem geparkten weißen Dacia Sandero den linken Außenspiegel beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell