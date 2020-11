Polizei Eschwege

POL-ESW: ausgebrannter Pkw nach Unfallflucht

EschwegeEschwege (ots)

Fahrzeug ausgebrannt

Um 13:14 Uhr wurde am gestrigen Sonntag in der Mittagszeit die Feuerwehr aus Großalmerode darüber informiert, dass im Bereich Bilstein ein ausgebranntes Fahrzeug stehen würde. Die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau stellten fest, dass auf dem Zuweg zum Premiumweg P 14 (Parkplatz Erbsmühle zum Bilstein) ein ausgebrannter blauer VW Fox stand. Am Fahrzeug wurde noch ein amtliches Kennzeichen fest- und sichergestellt. Anhand des vorgefundenen amtlichen Kennzeichens steht der noch unbekannte Fahrer in Verdacht, am vergangenen Samstagabend eine Unfallflucht begangen zu haben.

Unfallflucht auf der B 451

Zeugen konnten am 07.11.20, gegen 21:00 Uhr, der Polizei mitteilen, dass ein blauer VW Fox auf der Strecke zwischen Großalmerode und Trubenhausen (B 451) mit dem Auto schlangenlinienfahrend unterwegs war und kurz vor der "alten Eisenbahnbrücke" in die Leitplanken fuhr. Die dahinterfahrenden Zeugen hielten an und begaben sich in Richtung des verunfallten Autos, worauf der Fahrer beschleunigte und von der Unfallstelle flüchtete. Die entsandte Polizeistreife konnte am Unfallort eine auf fünf Meter Länge beschädigte Leitplanke und ein amtliches Kennzeichen auffinden, das identisch ist mit dem Kennzeichen, welches am Sonntag bei dem ausgebrannten Pkw aufgefunden wurde.

Ermittlungen dauern an

Die bisherigen Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag und am gestrigen Sonntag führten noch nicht zur Identität des Fahrers. Der Halter des Fahrzeuges konnte bislang ebenfalls noch nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männlichere Person mit Glatze im Alter zwischen ca. 45-50 Jahre handeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93030 entgegen.

