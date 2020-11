Polizei Eschwege

Zu dem Unfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der Bundesstraße B 27 / Einmündung B 80 ereignete, sind jetzt weitere Details zum Unfallhergang bekannt.

Zur Unfallzeit war eine 83-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen auf der Bundesstraße B 27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf kommend, in Richtung Witzenhausen unterwegs. Die Frau wollte dann von der Bundesstraße 27 nach links auf die Bundesstraße 80 in Richtung Witzenhausen abbiegen.

Nachdem die ältere Dame zunächst auch angehalten hatte, fuhr die Frau dann doch langsam und unerwartet an und missachtete dabei dann einen bevorrechtigten Sattelzug, der von einem 61-Jährigen aus Halberstadt gefahren wurde. Der Sattelzug war auf der Bundesstraße B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als die 83-Jährige unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der 61-Jährige konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung ein Zusammenstoß mit dem Auto der älteren Dame nicht verhindern. Die Frau wurde durch den Aufprall in ihrem Wagen herumgeschleudert und prallte in der Folge noch gegen einen wartepflichtigen Pkw einer 59-Jährigen aus Witzenhausen, die von der B 80 kommend auf die B 27 einfahren wollte.

Die 83-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die Frau später wieder entlassen werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf ca. 35.000 Euro.

Das Auto der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Die betroffenen Straßenabschnitte waren während der Unfallaufnahme z.T. voll gesperrt. Es kam daher auch zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Gegen kurz vor 09.00 Uhr war die Unfallstelle dann komplett geräumt.

