POL-ESW: Pressebericht 11.11.2020

EschwegeEschwege (ots)

Wildunfälle

Am Mittwochmorgen gegen 06.55 Uhr hat eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau auf der Landesstraße L 3424 zwischen Langenhain und Reichensachsen ein Reh erfasst. Das Tier entfernte sich nach dem Aufprall, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Dienstagabend um 18.50 Uhr. Auf der Landesstraße L 3241 zwischen Velmeden und Hausen hatte eine 43-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ebenfalls ein Reh erfasst, was den Aufprall offenbar auch überlebt hat und von der Unfallstelle verschwand. Hier entstand ein Schaden von 2000 Euro am Auto der Frau.

Fahrschulwagen beschädigt geparktes Auto; Schaden 500 Euro

Dienstagabend gegen 17.45 Uhr hat ein 50-Jähriger aus Weißenborn mit einem 17-jährigen Fahrschüler den Pkw einer 54-Jährigen aus Berkatal gestreift, der in Eschwege in der Reichensächser Straße geparkt stand. Beschädigt wurde am Verursacherfahrzeug der rechte, an dem geparkten Auto der linke Außenspiegel. Der Schaden beträgt insgesamt 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro

Auf der Bundesstraße B 7 zwischen Helsa und Hessisch Lichtenau kam es am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 38-Jähriger aus Polen war mit einem Klein-Lkw von Helsa in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs und musste in Höhe der Kläranlage Fürstenhagen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer aus Hofgeismar erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Klein-Lkw auf. Bei der Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 5000 Euro.

Spontanbrand eines Elektrorollers

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Dienstagabend im Hessisch Lichtenauer Ortsteil Hausen. Gegen 19.20 Uhr hatten die Bewohner eines Hauses in der Straße Zur Hausener Hute eine Rauchentwicklung im Wohnhaus festgestellt. Als die Bewohner daraufhin sofort das Haus verließen, stellten sie in der Unterbaugarage des Wohnhauses einen brennenden Elektro-Roller fest. Die Bewohner versuchten zunächst noch selbständig den Roller abzulöschen, was aber nicht gelang, so dass die Feuerwehr anrücken musste. Letztlich waren die Wehren von Hausen, Hessisch Lichtenau und Velmeden mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz um den Brand zu löschen. Aufgrund der Brandörtlichkeit, Garage unter dem Wohnhaus, wurden auch Teilbereiche des Hauses bei der Brandbekämpfung in Mitleidenschaft gezogen. Nach vorsichtigen Schätzungen der Feuerwehr beläuft sich der Schaden durch den Brand auf ca. 50.000 Euro. Nach Rücksprache mit den Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen, ist der Roller ohne jegliche Fremdeinwirkung durch spontane Selbstentzündung in Brand geraten, so dass hier von einer technischen Brandursache auszugehen ist. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

