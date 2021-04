Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenhütte gerät in Brand

Bünde (ots)

(fl) Am späten Samstagabend bemerkte ein aufmerksamer Nachbar, dass in einem Garten an der Werfer Straße eine große Gartenhütte in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

