Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierte Männer pöbeln in Supermarkt - Fahndung erfolgreich

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (17.4.) informierte der Leiter eines Supermarktes an der Herforder Straße gegen 10.45 Uhr die Polizei, nachdem drei Männer eine seiner Mitarbeiterinnen bedroht hatten. Zuvor hatten die Männer bereits in dem Supermarkt mehrere Kunden "anpöbelten". Insbesondere ein ca. 180cm großer, athletischer Mann, der mit einer auffallend roten Jacke bekleidet war, ging die Mitarbeiterin und später auch den Marktleiter massiv verbal an. Als es gelang, die offenbar stark alkoholisierten Männer des Marktes zu verweisen, stiegen sie zu einer vierten Person in einen silbernen BMW und verließen das Gelände. Die Zeugen beschrieben den Fahrer als etwa 190cm großen Mann mit fettigen Haaren und bekleidet mit einer grauen Sweatjacke. Im Rahmen der anschließenden Fahndung trafen Polizeibeamte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Königstraße an. Die guten Personenbeschreibungen der Zeugen trafen auf die vier Männer, die sich an dem Fahrzeug aufhielten, zu. Den Beamten stieß sogleich deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Da der Verdacht bestand, dass der mutmaßliche 31-jährige Fahrer aus Geldern den BMW unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat, wurde er zur Wache Bünde verbracht, wo ein Amtsarzt eine Blutprobe entnahm. Zur Verhinderung weiterer Straf- und Ordnungswidrigkeiten mit dem Fahrzeug, stellten die Beamten den Autoschlüssel vorläufig sicher. Die drei aus Löhne stammenden Männer im Alter von 31, 34 und 41 Jahren, die zuvor pöbelnd aufgefallen waren, müssen sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

