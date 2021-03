Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210316 - 4: Versuchte Geldautomatensprengung - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

210316 - 4: Versuchte Geldautomatensprengung - Bedburg In der Nacht zu Montag (15. März) haben zwei Personen versucht den Geldautomaten einer Bank im Stadtteil Kaster zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können.

Gegen 1.40 Uhr beobachtete eine Zeugin (54), wie ein dunkles Fahrzeug mit laufendem Motor und geöffneter Heckklappe vor der Bankfiliale in der St.-Rochus-Straße stand. Auf dem Fahrersitz sah sie eine Person. Zwei weitere Personen befanden sich im Vorraum der Bank. Als der Pkw in Richtung Gehweg vorfuhr, liefen die anderen beiden Personen zum Auto, schlossen die Heckklappe und stiegen ein. Sie fuhren darauf mit quietschenden Reifen in Richtung Bedburg-Pütz davon. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 - 52-0 zu kontaktieren.

Die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen durch die unverschlossene Eingangstür in den Vorraum der Bankfiliale. Dort versuchten sie Gas in den Geldautomaten zu füllen. Außerdem stellte die Polizei Hebelspuren an dem Gerät fest. (ds)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell