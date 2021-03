Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210316-2: Kassierer mit Pistole bedroht und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft fahndet nach einem etwa 18 bis 25 Jahre alten und ungefähr 160 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochabend (15. März) in Brühl den Angestellten (21) eines Discounters mit einer Pistole bedroht und Bargeld aus der Kasse geraubt zu haben. Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einer dunklen Jacke, einem auffallend gelben Pullover und einer dunklen Mütze bekleidet. Sein Gesicht war durch eine medizinische Maske verdeckt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betrat der Täter gegen 22.45 Uhr das Geschäft auf der Römerstraße. Nachdem er Ware auf das Kassenband gelegt hatte, wartete er, bis der Angestellte die Geldschublade der Kasse öffnete. In diesem Moment soll er eine Pistole gezogen und damit den 21-Jährigen und einen weiteren Kunden bedroht haben. Mit erbeutetem Bargeld und Zigaretten flüchtete der Räuber aus dem Geschäft. In der Ausgangsschleuse feuerte er aus seiner Waffe einen Schuss ab und rannte dann in Richtung 'Am Römerkanal' weg. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell