Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Zeugen gesucht +++

OldenburgOldenburg (ots)

Westerstede. Bereits vergangenen Donnerstag, am 03.12.2020, ereignete sich in Westerstede auf der Ammerlandallee an der Kreuzung zur Westersteder Straße ein Verkehrsunfall, für den die Polizei Westerstede Zeugen sucht. Gegen 13 Uhr überquerte ein 7-jähriger Junge auf seinem Fahrrad an der Ampel die Ammerlandallee in Richtung Gartenstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah ein aus der Westersteder Straße kommender und bislang unbekannter Fahrzeugführer den Jungen, infolgedessen es zu einem Zusammenstoß kam bei dem der Junge leicht verletzt wurde. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Namen zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04488/8330 bei der Polizei Westerstede zu melden.

