Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Westerstede ++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 08.12.2020, kam es gegen 09:20 Uhr im Westersteder Ortsteil Ihausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige aus Augustfehn befuhr mit ihrem Pkw die Augustfehner Straße in Richtung Hollriede. Im Ortsteil Ihausen verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links auf die entgegenkommende Fahrspur. Dort stieß sie mit dem Pkw eines 58-Jährigen aus Westerstede zusammen. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge kamen schließlich im Seitenraum zum Stillstand. Infolge des Verkehrsunfalls wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie wurden im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zur Gewährleistung der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Augustfehner Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

