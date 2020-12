Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Raub an der Kennedystraße - Polizei sucht Zeugen +++

OldenburgOldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag ereignete sich an der Kennedystraße eine räuberische Erpressung: Ein unbekannter Täter hatte von einem Jugendlichen Bargeld gefordert und ihn geschlagen.

Der 15-jährige Schüler war gegen 17 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße aus dem Linienbus ausgestiegen und in Richtung Osterkampsweg gelaufen. In Höhe der Fußgänger-Unterführung sei ein Unbekannter an den Jugendlichen herangetreten und habe ihn aufgefordert, sein mitgeführtes Bargeld herauszugeben. Als der Schüler den Mann ignorierte und weiterging, habe der Täter ihn an der Schulter gezogen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 15-Jährige habe sich gewehrt und den Täter zurückgeschlagen, woraufhin der Unbekannte in Richtung Bloherfelder Teiche geflüchtet sei.

Der Schüler beschrieb den Angreifer als etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet (Jogginghose, Kapuze auf dem Kopf). Der Mann habe hochdeutsch gesprochen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten räuberischen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1429101)

