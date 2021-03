Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210315 -2: Polizei stellt Drogen, Gaspistole und scharfe Munition sicher - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (14. März) hat die Polizei während einer Wohnungsdurchsuchung neben verschiedenen Betäubungsmitteln, 19 Cannabis-Setzlinge, mehrere Handys sowie eine Gaspistole und scharfe Munition sichergestellt.

Nachdem die Beamten gegen 18.15 Uhr aufgrund einer angezeigten Belästigung in die Sperberstraße nach Quadrath-Ichendorf ausgerückt waren, stellten sie an der Wohnung eines 24-Jährigen einen deutlichen Cannabisgeruch fest. Die Freundin des Wohnungsinhabers öffnete die Tür. Aus dem Hausflur erkannten die Polizisten in der Wohnung eine "Bong", sowie eine Dose mit Marihuana-Rückständen. Den Tatverdächtigen trafen die Beamten nicht an.

Auf Anordnung einer Richterin durchsuchten die Beamten mit einem Drogenspürhund gegen 19.30 Uhr die Wohnung. Dabei fanden sie neben mehr als 500 Gramm Marihuana, Extasy und weitere Drogen. Zudem stellten sie 19 Cannabis-Setzlinge, mehrere Handys sowie eine funktionsfähige Gaspistole und über 200 Schuss scharfe Munition sicher. Der 24-Jährige muss sich jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. (ds)

