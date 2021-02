Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Laster rammt Hausfassade und fährt davon 2.2.21, 9 Uhr

Rottweil (ots)

In der Lorenzgasse ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ein weißer Laster rückwärts gegen die Fassade einer Zahnarztpraxis gefahren und hat dabei eine Holzverkleidung beschädigt. Vermutlich passierte das Malheur beim Rangieren. Der noch unbekannte Fahrer fuhr danach weiter ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mitarbeiter der Praxis haben teilweise das Geschehen gesehen. Wie hoch der Schaden an der Fassade ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Rottweil bittet dennoch um Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang unter Telefon 0741/ 4770.

