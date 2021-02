Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Taschendiebe treiben ihr Unwesen (02.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Taschendiebe haben am Dienstag gegen 10.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Schützenstraße zugeschlagen. Eine 69-jährige Frau hatte ihre Einkaufstasche samt Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte bemerkte sie, dass die Tasche geöffnet war und die Geldbörse samt Inhalt fehlte.

Die Polizei warnt davor, es den Tätern zu leicht zu machen. Geldbörsen und Wertsachen sollten nie im Einkaufswagen, in einer offenen Einkaufstasche oder Rucksack deponiert werden. Die Gauner sind trickreich und schnell und nutzen auch nur kurze Momente der Unachtsamkeit, um an ihr Ziel, das Geld der Opfer, zu gelangen. Geldbeutel und Wertsachen sollten daher immer am Körper, in verschlossenen Taschen, getragen werden. Weitere Tipps und Tricks findet man auf den Internet-Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

