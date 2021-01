Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerscheine unterwegs

Dahn (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei Dahn bei einer in der Schulstraße gleich zwei Autofahrer, die nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Kurz vor 08.00 Uhr wurde der aus dem Raum Karlsruhe stammende 37-jährige Fahrer eines Opel-Transporters kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er keinen Führerschein besitzt. Fast zeitgleich wurde der Fahrer eines Ford Mondeo kontrolliert. Der 31-jähriger Mann aus dem Dahner Felsenland war ebenfalls nicht in Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. Für beide Fahrer war die Fahrt nach der Kontrolle beendet. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bereits am Montagmorgen waren in Hauenstein ein 27-jähriger Transporterfahrer und in Bundenthal ein 53-jähriger Mercedesfahrer kontrolliert worden, die beide nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren, da ihnen der Führerschein jeweils nach Trunkenheitsfahren entzogen worden war.

