Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist es in der Bahnhofstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Eine 46 Jahre alte Frau ist dabei auf einen Bürgersteig gefahren und wollte einen Jugendlichen mit ihrem Pkw rammen. Dieser konnte sich jedoch durch das Betreten einer Einfahrt vor einer Verletzung retten. Die Frau flüchtete im Anschluss an die Tat. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 oder der unten angegebenen E-Mailadresse melden. |piwfb

