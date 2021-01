Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsbehinderungen und Unfälle durch Schneeglätte

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Insbesondere an den Steigungsstrecken der B270 zwischen Pirmasens und Kaiserslautern kam es am Morgen des 27.01.2021 zu Verkehrsbehinderungen durch Schneeglätte. Mehrere Lkw konnten diese nicht mehr befahren und behinderten so den weiteren Verkehr. Auch in der Stichstraße in Rieschweiler-Mühlbach kam es zu einer Behinderung mit einem Lkw, der die Steigung nicht mehr befahren konnte.

Zudem ereigneten sich im Verlauf des Morgens 3 Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse.

Auf der K18 von Herschberg kommend in Fahrtrichtung Thaleischweiler-Fröschen kam ein 51-jähriger aufgrund der Straßenverhältnisse mit seinem Pkw in Rutschen und von der Fahrbahn ab. Die Insassen blieben unverletzt, am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Pkw musste mit einem Traktor aus dem Graben gezogen werden.

In Weselberg in der Hauptstraße kam ein 19-jähriger mit seinem Pkw ebenfalls auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen einen geparkten Pkw. An beiden Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000EUR.

In Waldfischbach-Burgalben bog ein Fahrer mit seinem Pkw aus der Straße Im Gefähr nach links in die Straße In der Schorbach ein. Hierbei missachtete der 42-jährige Fahrer die Vorfahrt eines anderen Pkw. Auch dieser Unfall ist auf die glatten Straßenverhältnisse zurückzuführen, da der Unfallverursacher beim Beschleunigen ins Rutschen kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und es entstand ein Schaden von etwa 9000EUR.

Trotz des Einsatzes des Winterdienstes normalisierte sich die Lage erst wieder mit dem Nachlassen des Schneefalls. |piwfb

