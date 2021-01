Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall oder Unglücksfall ?

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am späten Montagabend ist es in Waldfischbach-Burgalben in der Welschstraße, direkt vor der VR Bank, zu einem Vorfall gekommen bei dem eine 89 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Die Frau überquerte die Fußgängerfurt direkt vor der Bank, als ein Pkw dort anhielt. Im Anschluss stürzte die Frau. Ungeklärt ist nunmehr ob die Frau von dem Pkw getroffen wurde oder ob sie ohne Fremdeinwirkung hingefallen ist. Die Frau kann dazu leider keine Angaben machen, da sie stark dement ist. Sie erlitt Prellungen an einem Bein und Abschürfungen an der Hand. Am Pkw konnten keinerlei Spuren eines Aufpralls gefunden werden. Eine Zeugin die den Vorfall beobachtet hat, hat sich vor Eintreffen der Polizei leider entfernt. Daher suchen wir sowohl nach dieser Frau als auch anderen Zeugen die Hinweise auf den Vorfall geben können. Diese mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. |piwfb

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell