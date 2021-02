Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Aus Unachtsamkeit gegen Baum gefahren 2.2.21, 14.30 Uhr

Neufra (ots)

Rund 10.000 Euro Schaden waren die Folge einer kleinen Unachtsamkeit einer Ford-Fahrerin in der Stuttgarter Straße. Als die 46-jährige dort in Richtung Rottweil unterwegs war, passte sie kurz nicht auf und fuhr auf eine Verkehrsinsel, wo sie ein Verkehrsschild rammte und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde ihr Auto erheblich lädiert. Den Schaden an dem Verkehrszeichen und dem Baum schätzt die Polizei auf 300 Euro. Die Frau blieb unverletzt, wurde aber von den Beamten gebührenpflichtig verwarnt.

