Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei nimmt Gesuchten fest (01.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am Montag gegen 17.30 Uhr in Villingen-Schwenningen einen Mann festgenommen. Ein mit Haftbefehl gesuchter 21-Jähriger wurde in einer Wohnung angetroffen und festgenommen. Da die Polizei gegen den Mann in zurückliegender Zeit auch wegen Waffendelikte ermittelte, erfolgte die Festnahme mit Unterstützung durch eine Polizeisondereinheit. Nach seiner Vorführung bei einem Richter des Amtsgerichts Villingen ordnete dieser den Haftvollzug an. Der Festgenommene sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.

