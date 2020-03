Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0165 --Haustürbetrüger in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Lobsienstraße Zeit: 09.03.20, 12 Uhr

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Bremer Wohnungsunternehmens verschaffte sich am Montagmittag in der Neustadt Zutritt in die Wohnung einer 89 Jahre alten Frau. Der Eindringling entwendete Bargeld und flüchtete unerkannt.

Der Mann erwartete die Seniorin bereits im Treppenhaus des Mehrparteienhauses in der Lobsienstraße. Er gab sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus und wollte in der Wohnung der 89-Jährigen nach dem Wasser schauen. Als der Fremde das Haus wieder verließ, stellte die Bremerin den Verlust von Bargeld fest. Der Dieb wurde als etwa 50 Jahre alt, mit mittelblonden Haaren beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist.

Daher fünf wichtige Hinweise der Polizei Bremen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell