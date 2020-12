Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung 21.12.2020

KonstanzKonstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro hat sich am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr im Industriegebiet in Konstanz ereignet. Verletzt wurde dabei glücklicherweise aber niemand. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Toyotas wollte von der Gottlieb-Daimler-Straße in die Fritz-Arnold-Straße abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden 29-jährigen Fahrer eines Seat, der gerade im Begriff war, in die Gottlieb-Daimler-Straße einzubiegen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge drehte sich der Seat einmal um seine eigene Achse. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.

