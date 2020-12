Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkrs. Tuttlingen) Per Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen (21.12.2020)

GosheimGosheim (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen konnten in der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag eine per Haftbefehl gesuchte 54-jährige wohnsitzlose Frau festnehmen.

Die Beamten wurden zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Unterkunft im Schönblickweg in Gosheim gerufen. Die Auseinandersetzung wurde durch die Beamten geschlichtet. Bei der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass die Dame, welche in den Streit verwickelt war, aufgrund mehrerer in der Vergangenheit begangener Straftaten per Haftbefehl gesucht wurde. Nach der vorläufigen Festnahme wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

