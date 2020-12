Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Funktionsloser Wecker verursacht Feuerwehreinsatz (21.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert hat eine Seniorin, die am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Wilstorfstraße ihren Lebensgefährten besuchen wollte. Ihr lebensälteren Freund hatte sich nicht, wie verabredet, am Telefon gemeldet. Trotz mehrfachen Klingeln und Klopfen öffnete er nicht die Wohnungstür und die Frau machte sich Sorgen, zumal das Auto des Mannes vor der Wohnung parkte. Erst als die Feuerwehr unter Einsatz der Drehleiter an das geöffnete Schlafzimmerfenster der Wohnung gelangte, öffnete der Rentner erstaunt die Tür. Er hatte tief geschlafen und war nicht durch seinen Wecker geweckt worden - die Batterien waren leer gewesen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell