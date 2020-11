POL-MK: Einbrecher in Wohnung/ Jugendliche klettern in leere Schule/ Schilder im Kofferraum/ Verwüstungen im Parkhaus

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am vergangenen Wochenende (06.11-08.11) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wermingser Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter hatten es auf Schmuck abgesehen und hinterließen bei ihrem Einbruch Sachschaden.

Am Freitag, 6.11.2020, gegen 18:50 Uhr, wurden Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in das Innere des leerstehenden Schulkomplexes am Bömbergring kletterten. Sie leerten mehrere Feuerlöscher.

Bei Eintreffen der Polizei wurden ein 14- und ein 16-Jähriger Iserlohner angetroffen und im Nachgang an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahls und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Reiterweges am Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, fand die Polizei im Kofferraum eines 18-jährigen Iserlohner mehrere Autoembleme und diverse Verkehrszeichen. Diese wurden sichergestellt und der 18-jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Am Reiterweg wurde das dortige Parkhaus in den letzten drei Wochen von Vandalen heimgesucht. Neben Farbschmierereien wurden auch die Feuerlöscher entleert und diverse Sachbeschädigungen begangen.

