Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Unfall mit verletztem Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am 27.04.20 gegen 20:25 Uhr die Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim mit seinem Motorrad, einer Yamaha RN12. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und schlitterte mehrere Meter über den Asphalt, bis er schließlich mit einem parkenden Pkw kollidierte. Der Fahrer erlitt schwere Abschürfungen und Prellungen am gesamten Körper und wurde in die Stadtklinik eingeliefert. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der wirtschaftliche Schaden am Motorrad und des beschädigten Pkw (Peugeot Ranch) beläuft sich auch circa 6500 Euro.

