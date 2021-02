Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkrs. TUT) Pkw prallt gegen Autotransporter (02.02.2021)

Neuhausen ob Eck (ots)

Eine verletzte Person sowie Sachschaden von über 110.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Dienstag gegen 10.45 Uhr auf der B 311 zwischen Neuhausen ob Eck und Worndorf. Ein 65-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr aus Richtung Neuhausen kommend die Bundesstraße in Richtung Meßkirch und geriet kurz vor der Ortschaft Worndorf aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenspur. Dort prallte er seitlich gegen die Zugmaschine eines entgegenkommenden Autotransporters. Bei dem Zusammenstoß wurde der 65-Jährige verletzt, er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung des Pkw und des Autotransporters, der mit sieben Fahrzeugen beladen war, muss die Bundesstraße bis ca. 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

