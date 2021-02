Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen) Lasterfahrer übersieht Audi 2.2.21, 11 Uhr

Villingen (ots)

In der Schwenninger Straße hat es am Dienstagmorgen gescheppert. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Lastwagens der technischen Dienste der Stadt Villingen-Schwenningen, der Richtung Klosterring fuhr, wechselte die Fahrspur und übersah dabei den Audi eines 25-Jährigen. Bei dem Unfall entstand an der A3-Limousine nach Schätzung der Polizei auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden von 5000 Euro. Am Laster entstanden dadurch lediglich ein paar Schrammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

