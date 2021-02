Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin missachtet Vorfahrt (02.02.2021)

Hüfingen (ots)

Einem Unfall mit hohem Sachschaden hat am Dienstag gegen 20 Uhr eine Autofahrerin auf der Landesstraße 171 verursacht. Eine 28-jährige Ford-Fahrerin fuhr von der Bundesstraße 27 kommend in Richtung Allmendshofen und übersah an der Einmündung eine 36-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die von Hüfingen in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem jedoch die Fahrerinnen und ein 14-Monate altes Kind im Mitsubishi unverletzt blieben. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000. Ein Abschleppdienst musste beide Autos aufladen und abtransportieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell