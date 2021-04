Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Unbekannte entweden Tresor

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. In ein Gebäude des Josef-Hospitals Delmenhorst sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 15.35 Uhr, bis Montagmorgen, 6.35 Uhr, eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor samt Inhalt und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell